Совокупные активы Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана приближаются к 2 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня совокупные активы Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) составили 1,8 миллиарда манатов, а капитал - 822 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на онлайн-конференции Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ), связанной с механизмами по арендному жилью, сказал заместитель председателя правления ИКГФ Рахман Гумметов.

По его словам, у Фонда за все время существования не было зафиксировано убытка. На рынке корпоративных ценных бумаг 95 процентов приходятся на облигации ИКГФ.

Гумметов отметил, что функционирует электронная система Фонда, разработка которой была начата в 2011 году, а начало приема заявок граждан по получению арендного жилья пришлось на начало марта 2020 года. На данный момент на сайте Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана зафиксировано более 90 тысяч активных "кабинетов".

"Если в начальной стадии создания Фонда мы изучали опыт соседних стран, то сегодня можем отметить, что ряд стран СНГ, в частности Казахстан и Кыргызстан, интересуется некоторыми из наших стандартов”, - сказал Рахман Гумметов.

Отметим, что только по итогам октября 2020 года банками Азербайджана было выдано ипотечных кредитов на сумму 27,1 миллиона манатов, что почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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