В Грузии с 1 января 2021 года учителям увеличат зарплату

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Екатерина Дгебуадзе дала разъяснение по поводу увеличения надбавки к зарплате учителям в бюджете министерства на 2021 год, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По её словам, несмотря на экономические проблемы, вызванные пандемией, ежегодное увеличение бюджета для системы образования остается в силе.

«В бюджете на 2021 год уже предусмотрено, что с января следующего года надбавка к зарплате старших, ведущих и учителей-менторов с полной нагрузкой (15 часов) будет увеличена на 100 лари (30.12$). В соответствии с правилом пропорционального расчета, надбавка к заработной плате будет увеличена и для тех, у кого нет полной педагогической нагрузки», — заявила Екатерина Дгебуадзе.