В Азербайджане запущена совместная сеть банкоматов коммерческих банков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, с целью расширения финансовой инклюзивности, создана широко применяемая в международной практике “совместная сеть банкоматов” с использованием возможностей межбанковского Карточного центра, оператором которого является Центральный банк.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, 11 местных банков (ЗАО "AccessBank", ОАО "AFB Bank", ОАО "Azər-Türk Bank", ОАО "Bank of Baku", ОАО "Expressbank", ОАО "Günay Bank", ОАО "TuranBank", ОАО "Unibank", ОАО "Yelo Bank", ЗАО "Yapi Kredi Bank Azerbaijan", ОАО "Ziraat Bank Azerbaijan") и ООО “Азерпочт" подписали соглашение по совместному использованию существующих банкоматных сетей.

В результате клиенты указанных банков смогут воспользоваться “совместной банкоматной сетью”из 500 банкоматов на более выгодных условиях. Созданная "сеть" позволит оптимизировать расходы банков на сеть банкоматов с целью предоставления клиентам более доступных финансовых услуг.

Сообщается, что в дальнейшем планируется расширение охвата ”банкоматной сети " и подключение к данной сети других банков. В то же время Центральный банк Азербайджана будет осуществлять постоянные меры, направленные на то, чтобы сборы за платежные услуги были более доступными для потребителей и хозяйствующих субъектов.

Напомним, что в начале октября текущего года в рамках государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года, в целях обеспечения возможности полного завершения взаиморасчетов между физическими лицами, бизнес структурами и государственными органами, была введена в эксплуатацию система мгновенных платежей (AOS) в режиме реального времени.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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