Золотовалютные активы Казахстана снизились на $1,1 млрд

За ноябрь согласно предварительным оценкам золотовалютные активы снизились на $1,1 млрд с $33,6 до $32,5 млрд, передает Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

Основной причиной сокращения резервов стало рекордное за последние 4 года месячное падение цен на золото с $1876 до $1772 за унцию или на 5,5%. Успехи в разработке вакцин, а также восстановление деловой активности во всем мире привели к падению спроса на золото, как на защитный актив. Портфель золота в составе ЗВР снизился за ноябрь на $1,2 млрд.

Тем не менее, в декабре цена на золото начала восстанавливаться и на сегодня достигла уровня $1870 за унцию. Одной из причин роста послужило ослабление курса доллара в преддверии нового пакета фискальных стимулов в США.

Валютная часть резервов подросла на $100 млн за счет роста корреспондентских счетов БВУ.

По предварительным данным, активы Национального фонда на конец ноября составили $58,0 млрд, увеличившись за месяц почти на $1,7 млрд.

Как я уже отмечала, новости об успешности вакцин, а также положительные данные в квартальной отчетности ведущих мировых компаний были позитивно восприняты участниками финансового рынка. Вследствие чего наблюдался значительный рост основных индексов акций. Так, доходность индекса глобальных акций MSCI за ноябрь составила 12,8%.

На фоне оптимизма, наблюдаемого на рынках, инвестиционный доход Национального фонда в ноябре составил $2 млрд, более $1,6 млрд из которых за счет портфеля акций. Инвестиционный доход с начала текущего года достиг почти $3 млрд.

В целях исполнения обязательств по выделению гарантированного трансферта в республиканский бюджет на сумму 230 млрд тенге, в ноябре осуществлялась продажа валютных активов Нацфонда на сумму порядка $541 млн. При этом, валютные поступления в Национальный фонд в ноябре составили $198 млн.