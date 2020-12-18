Ассоциация банков Азербайджана реализует новый проект по банковским услугам

БАКУ /Trend/ - Сформированная в стране инфраструктура национальной платежной системы и ее составляющие полностью соответствуют требованиям передовой мировой практики.

Об этом Trend сказали в экспертной группе по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Согласно информации, система межбанковских расчетов в реальном режиме времени - AZIPS, которая выполняет крупные и срочные платежи, а также система расчетов и клиринга малых платежей, выполняющая мелкие и розничные платежи, позволяют осуществлять эффективные и безопасные цифровые платежи между участниками. Запущенный в 2015 году Центр межбанковских карт повышает эффективность платежных операций с платежными картами, выпущенными в стране, снижает транзакционные издержки, а также повышает безопасность информации об этих платежных операциях.

Было отмечено, что развитие финансовой доступности в стране позволит расширить масштабы платежной экосистемы и диверсифицировать ее развитие по принципу "паутины". Проект "пакет базовых банковских услуг", реализуемый Центральным банком совместно с Ассоциацией банков Азербайджана, станет одной из приоритетных целей государственной программы и сыграет важную роль в усилении финансовой доступности в стране. В рамках данного проекта определен перечень банковских услуг, которые будут бесплатно оказываться малообеспеченным слоям населения.

В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию законодательной базы платежной экосистемы, формированию правовой базы для внедрения инновационных платежных решений и новых платежных инструментов. Законопроект о платежных услугах и платежных системах, доработанный Центральным банком, позволит создавать операторов платежных систем, представляющих частный сектор в платежной экосистеме, и регулировать деятельность небанковских поставщиков платежных услуг.

Было отмечено, что развитие платежной экосистемы находится в центре внимания банковских организаций. Неслучайно, что "Стратегическая дорожная карта развития финансовых услуг в Азербайджане", принятая указом главы государства 6 декабря 2016 года, поставила перед финансовыми структурами страны новые задачи по развитию инфраструктуры Национальной платежной системы и ее компонентов.

(Автор: Зейни Джафаров)

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