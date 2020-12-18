На платформе Bloomberg состоится депозитный аукцион Центробанка Азербайджана по новому процентному диапазону

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 декабря 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 миллионов манатов сроком на 15 дней.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Отмечается, что эта сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов.

По данным ведомства, аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg в формате гибридного аукциона с 11:00 до 11:15 по бакинскому времени. Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 21 декабря установлен в пределах 5,76 - 6,24 процентов.

Отметим, что на депозитном аукционе 14 декабря 2020 года ЦБА привлек 200 миллионов манатов. Проведение депозитных аукционов Центробанк Азербайджана начал с июня 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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