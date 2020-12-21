Изменение тарифов увеличило количество заявок на листинг - Бакинская фондовая биржа

БАКУ /Trend/ - В текущем году количество заявок, поданных в Бакинскую фондовую биржу для включения в листинг, значительно увеличилось.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на местную биржу, в результате вступления в силу новых тарифов Национального депозитного центра тарифная нагрузка эмитентов и инвесторов на регулируемом рынке была снижена. Это имеет важное значение с точки зрения стимулирования регулируемого сегмента рынка капитала и доступа компаний к листингу на фондовой бирже, а также стимулирования операций на вторичном рынке.

В рамках новых правил тарифы, уплачиваемые компаниями, котирующимися на фондовой бирже, в Национальный депозитный центр снижены более чем в два раза, а также оптимизированы тарифы, взимаемые с инвесторов Национальным депозитным центром за регистрацию корпоративных ценных бумаг на вторичном рынке, маркетмейкеров и операций РЕПО. Новая тарифная политика, принятая на рынке капитала, обеспечит дальнейшее увеличение объема проводимых операций и количества компаний, входящих в листинг на фондовой бирже.

Отметим, что ранее решением правления Центрального банка Азербайджана были утверждены новые тарифы на услуги Национального депозитного центра.

(Автор: Зейни Джафаров)

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