Минфин Азербайджана заявил о сохранении стабильности маната
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Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об утверждении "Образцового устава публичных юридических лиц"
Предложение Президента Азербайджана "подрядчикам" может превратить обычных стейкхолдеров в активных участников - эксперт
Почти все водохранилища в освобожденном Карабахе находятся в аварийном состоянии - академия наук Азербайджана
Сергей Безруков, Константин Райкин, Евгений Князев и Сергей Фролов поздравили Азербайджанский театр со 100-летием (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял советника по нацбезопасности и главу Администрации президента Афганистана
Крупные предприятия нефтегазовой отрасли Казахстана перейдут на наиболее передовые доступные технологии
40 долларов за селфи с паспортом: «Лаборатория Касперского» проанализировала стоимость данных на чёрном рынке
В своем выступлении Президент Азербайджана направил месседж странам, желающим покровительствовать Армении - эксперт
Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа - министерство