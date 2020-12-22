Государственная страховая компания осуществила выплаты более 4 тысячам военнослужащих

БАКУ /Trend/ - С начала интенсивных военных действий в Нагорном Карабахе Центральный банк Азербайджана (ЦБА) тесно сотрудничает с соответствующими государственными структурами - министерством юстиции, министерством труда и социальной защиты населения и министерством обороны с целью обеспечения оперативных страховых выплат наследникам военнослужащих, ставших шехидами или получившим травмы различной степени тяжести.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк, для комплексного и последовательного управления процессом в Центробанке создана рабочая группа.

В заявлении также говорится, что учитывая увеличение количества обращений наследников погибших военнослужащих для получения страховых выплат, увеличен потенциал внутреннего управления Государственной страховой коммерческой компании (Azersigorta). По состоянию на 18 декабря 2020 года "Azersigorta" провела страховые выплаты 4 138 лицам. Из них 751 человек является наследником шехида, а 3 387-пострадавшими.

Отметим, что с помощью филиальной сети Государственной страховой компании, охватывающей все районы, осуществляется непосредственный контакт со всеми семьями шехидов, им предоставляются консультационные и сопутствующие услуги поддержки, связанные с получением страховой выплаты и необходимых документов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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