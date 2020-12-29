Госбюджет Азербайджана на 2021 год принят в последнем чтении

БАКУ /Trend/ - Государственный бюджет Азербайджана на 2021 год принят в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Trend, в представленном Милли Меджлису проекте доходы сводного бюджета на 2021 год прогнозируются в размере 23,83 миллиарда манатов, что на 1,465 миллиарда манатов, или 6,6 процента больше, чем в текущем году. Расходы сводного бюджета составят 31,16 миллиарда манатов, что на 855,1 миллиона манатов, или 2,8 процента больше, чем в 2020 году.

Дефицит бюджета на 2021 год составляет 7,335 миллиарда манатов, что в свою очередь на 610,1 миллиона манатов, или на 7,7 процента меньше, чем за текущий год. Дефицит будет равен 9,7 процента прогнозируемого ВВП, что также на 1,4 процентных пункта меньше показателя текущего года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)