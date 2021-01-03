Иностранные инвестиции в промышленную отрасль Ирана выросли на 128%

Объемы иностранных инвестиций с начала текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) до 20 декабря 2020 года в отрасль промышленности, рудников и торговли составили 1 млрд 477 млн долларов, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Данный показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 128%.

Согласно данным зарегистрированы 104 иностранных инвестиций на сумму 1 млрд 477 млн долларов за последние 9 месяцев. Их вливания в промышленную отрасль по сравнению с минувшим годом в количественном выражении выросли на 48%.

Доля иностранных инвестиций за указанный период в области промышленности составляют 87,5%, в сфере рудников – 5,7% и в области торговли – 6,8%.

Основные иностранные инвестиции за этот период сделаны в таких группах, как производство химикатов и продуктов, радио, телевизоров, коммуникационных средств, машин и оборудования, а также издательское дело и полиграфия.

Крупнейшие по объему инвестиции привлечены в 5 провинций Ирана: Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран, Керманшах и Казвин с инвесторами из Германии, Китая, Турции и Великобритании. Наибольшее количество иностранных инвестиций относится к Афганистану, Китаю, Турции и Индии.