SOFAZ увеличил объем реализуемой на аукционах инвалюты
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Более 90% кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту
История любви героя Карабахской войны Ибрагима Гусейнли – сын родился после гибели отца (ВИДЕО, ФОТО)
Туркменистан и Афганистан ведут работу по строительству международной оптико-волоконной системы связи
В прошлом году из Узбекистан было экспортировано шелковой продукции более чем на 76 миллионов долларов
"Кусарская баллада" Фуада Ахундова и Бахрама Багирзаде – история одного из прекрасных уголков Азербайджана (ВИДЕО)
Несмотря на давление в период войны, никому не удалось вынудить Президента Азербайджана свернуть с верного пути - депутат