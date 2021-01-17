В Азербайджане за 2020 год около 60% выданных льготных кредитов пришлись на агросектор

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана продолжил деятельность по просвещению предпринимателей, стимулированию предпринимательской деятельности и выдаче льготных кредитов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, за 2020 год Фонд предоставил субъектам предпринимательства льготные кредиты на сумму более 127 миллионов манатов, которые предназначались на финансирование 908 инвестиционных проектов общей стоимостью в 397 миллионов манатов.

Согласно заявлению ведомства, реализация этих кредитов позволит создать более 2700 новых рабочих мест. В структуре льготных кредитов 58 процентов было направлено на развитие аграрного сектора, 42 процента – на производство и переработку промышленной продукции и других отраслей.

Также отмечается, что 79 процентов от всего объема льготных кредитов приходятся на регионы Азербайджана, а 21 процент - на поселки города Баку.

В министерстве отметили, что льготное кредитование предпринимателей будет продолжено и в этом году.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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