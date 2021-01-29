ЦБ Азербайджана по-прежнему прогнозирует инфляцию в 2021 г. на уровне 4%

БАКУ /Trend/ - По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА) инфляция в Азербайджане в течение 2021 года прогнозируется на уровне четырёх процентов.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции заявил глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

«Этот прогноз основан на восстановлении спроса потребления и фискально-стимулированными мерами в стране», - сказал он.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана приняло решение с сегодняшнего дня оставить учетную ставку на уровне 6,25 процентов. Следующее рассмотрение пройдет 19 марта этого года.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)