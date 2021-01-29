ЦБ Азербайджана планирует открыть в Нагорно-Карабахском регионе 2 территориальных подразделения, одно из которых, вероятно, будет в Шуше - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит расширенную концепцию своей политики относительно развития банковской инфраструктуры на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских землях.

Об этом в пятницу Trend на пресс-конференции ЦБА заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

Глава ЦБА сказал, что на этих территориях Центробанк будет способствовать оживлению как банковской инфраструктуры, так и страхового сектора.

Центробанком ведутся широкие обсуждения с банковским сектором насчет развития банковской инфраструктуры на освобожденных территориях. Все банки положительно высказываются по этому предложению. ЦБА планирует открыть там два крупных территориальных подразделения, одно из которых, вероятно, будет в Шуше.

"Также одной из основных наших задач является возобновление оборота национальной валюты на всей суверенной территории Азербайджана. Мы планируем выпустить отличительный номинальный денежный знак, связанный с Карабахом, ближе к первой годовщине Великой Победы в Отечественной войне", - подчеркнул Эльман Рустамов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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