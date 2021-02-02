Цена серебра снизилась более чем на 10%
Цена серебра в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижается на 10,43%, достигая $26,35 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Днем ранее цена серебра поднималась выше $30 за тройскую унцию впервые с февраля 2013 года.
К 22:33 (GMT+4) цена на серебро составляла $26,51 за тройскую унцию (-9,89%).
Лента новостей
Самым большим преимуществом Sinovac является то, что при попадании в организм вирус не может размножаться - директор института
Победивший в 44-дневной войне Азербайджан освободил свои признанные международным правом территории - французский журналист (ФОТО)
Назначен новый начальник Сумгайытского главного управления Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
Самовольные заявления чиновников в связи с восстановлением освобожденных территорий Азербайджана недопустимы – депутат
Джейхун Гаджибейли – родился в Шуше, скончался в эмиграции в Париже. Возвращение потомков в Азербайджан (ФОТО)
Физулинская районная прокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине гражданских лиц
Обсуждены вопросы реализации сотрудничества между Туркменистаном и ООН на национальном и региональном уровнях
Меморандум о сотрудничестве транспортных компаний Туркменистана и Казахстана позволит установить взаимопонимание по большинству вопросов – KAZLOGISTICS
Установлено лицо, распространившее в соцсетях ложные сведения о коронавирусе - СГБ Азербайджана (ВИДЕО)
Населенность на освобожденных территориях Азербайджана будет доведена до уровня, который был до оккупации
В Азербайджане доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в первичном потреблении будет увеличена
Азербайджанская музыка стала лучом солнца для российских слушателей в пандемию - Маргарита Каратыгина