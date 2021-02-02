Цена серебра снизилась более чем на 10%

Цена серебра в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижается на 10,43%, достигая $26,35 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее цена серебра поднималась выше $30 за тройскую унцию впервые с февраля 2013 года.

К 22:33 (GMT+4) цена на серебро составляла $26,51 за тройскую унцию (-9,89%).