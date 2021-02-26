Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0661 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 26 февраля 2021 г.: 25 февраля 2021 г.: 26 января 2021 г.: 26 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0661 2,0697 2,063 1,8478 -0,0036 0,0031 0,2183 1 российский рубль 0,0229 0,0231 0,0226 0,026 -0,0002 0,0003 -0,0031 1 турецкая лира 0,2298 0,2373 0,2293 0,2764 -0,0075 0,0005 -0,0466 1 австралийский доллар 1,3321 1,355 1,3082 1,1212 -0,0229 0,0239 0,2109 1 аргентинский песо 0,0189 0,019 0,0196 0,0275 -0,0001 -0,0007 -0,0086 1 белорусский рубль 0,6535 0,6529 0,6649 0,7616 0,0006 -0,0114 -0,1081 1 бразильский реал 0,308 0,3139 0,3109 0,3874 -0,0059 -0,0029 -0,0794 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1129 0,1172 0,1112 0,1116 -0,0043 0,0017 0,0013 100 южнокорейских вон 0,1513 0,1535 0,1541 0,14 -0,0022 -0,0028 0,0113 1 чешская крона 0,0787 0,0795 0,0788 0,0731 -0,0008 -0,0001 0,0056 100 чилийских песо 0,2381 0,2416 0,232 0,2096 -0,0035 0,0061 0,0285 1 китайский юань 0,2627 0,2635 0,2627 0,2422 -0,0008 0 0,0205 1 датская крона 0,2779 0,2783 0,2773 0,2474 -0,0004 0,0006 0,0305 1 грузинский лари 0,5112 0,5124 0,5153 0,6095 -0,0012 -0,0041 -0,0983 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2192 0,2193 0,2183 0 -0,0001 0,0009 1 индийская рупия 0,0233 0,0235 0,0233 0,0237 -0,0002 0 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3748 2,4069 2,3223 2,2083 -0,0321 0,0525 0,1665 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0121 0,0121 0,0122 -0,0002 -0,0002 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2045 0,2055 0,205 0,1747 -0,0010 -0,0005 0,0298 1 швейцарский франк 1,8765 1,8758 1,9134 1,7398 0,0007 -0,0369 0,1367 1 израильский шекель 0,5159 0,5211 0,5192 0,4944 -0,0052 -0,0033 0,0215 1 канадский доллар 1,3481 1,3595 1,3328 1,2802 -0,0114 0,0153 0,0679 1 кувейтский динар 5,6196 5,6199 5,6144 5,5504 -0,0003 0,0052 0,0692 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0203 0,0201 0,0202 0,0243 0,0002 0,0001 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1123 0,1124 0,1128 0,0002 0,0001 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4196 0,4209 0,4204 0,401 -0,0013 -0,0008 0,0186 1 мексиканский песо 0,0812 0,0832 0,0842 0,089 -0,0020 -0,0030 -0,0078 1 молдавская лея 0,0977 0,0976 0,0974 0,0952 0,0001 0,0003 0,0025 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,108 0,1092 0 0,0004 -0,0008 1 норвежская крона 0,1991 0,203 0,1987 0,1814 -0,0039 0,0004 0,0177 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0178 0 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4567 0,4595 0,4543 0,4293 -0,0028 0,0024 0,0274 1 сингапурский доллар 1,2795 1,2898 1,2806 1,216 -0,0103 -0,0011 0,0635 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,453 0 0,0001 0,0003 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4593 2,456 2,451 2,3213 0,0033 0,0083 0,1380 1 тайваньский доллар 0,0611 0,0612 0,0607 0,0561 -0,0001 0,0004 0,0050 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1753 0 -0,0001 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0609 0,0608 0,0604 0,0693 0,0001 0,0005 -0,0084 100 японских иен 1,6017 1,6051 1,6388 1,5392 -0,0034 -0,0371 0,0625 1 новозеландский доллар 1,2496 1,2637 1,2219 1,0741 -0,0141 0,0277 0,1755

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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