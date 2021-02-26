Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0661 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
26 февраля 2021 г.:
|
25 февраля 2021 г.:
|
26 января 2021 г.:
|
26 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0661
|
2,0697
|
2,063
|
1,8478
|
-0,0036
|
0,0031
|
0,2183
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0231
|
0,0226
|
0,026
|
-0,0002
|
0,0003
|
-0,0031
|
1 турецкая лира
|
0,2298
|
0,2373
|
0,2293
|
0,2764
|
-0,0075
|
0,0005
|
-0,0466
|
1 австралийский доллар
|
1,3321
|
1,355
|
1,3082
|
1,1212
|
-0,0229
|
0,0239
|
0,2109
|
1 аргентинский песо
|
0,0189
|
0,019
|
0,0196
|
0,0275
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0086
|
1 белорусский рубль
|
0,6535
|
0,6529
|
0,6649
|
0,7616
|
0,0006
|
-0,0114
|
-0,1081
|
1 бразильский реал
|
0,308
|
0,3139
|
0,3109
|
0,3874
|
-0,0059
|
-0,0029
|
-0,0794
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1129
|
0,1172
|
0,1112
|
0,1116
|
-0,0043
|
0,0017
|
0,0013
|
100 южнокорейских вон
|
0,1513
|
0,1535
|
0,1541
|
0,14
|
-0,0022
|
-0,0028
|
0,0113
|
1 чешская крона
|
0,0787
|
0,0795
|
0,0788
|
0,0731
|
-0,0008
|
-0,0001
|
0,0056
|
100 чилийских песо
|
0,2381
|
0,2416
|
0,232
|
0,2096
|
-0,0035
|
0,0061
|
0,0285
|
1 китайский юань
|
0,2627
|
0,2635
|
0,2627
|
0,2422
|
-0,0008
|
0
|
0,0205
|
1 датская крона
|
0,2779
|
0,2783
|
0,2773
|
0,2474
|
-0,0004
|
0,0006
|
0,0305
|
1 грузинский лари
|
0,5112
|
0,5124
|
0,5153
|
0,6095
|
-0,0012
|
-0,0041
|
-0,0983
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
-0,0001
|
0,0009
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0235
|
0,0233
|
0,0237
|
-0,0002
|
0
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3748
|
2,4069
|
2,3223
|
2,2083
|
-0,0321
|
0,0525
|
0,1665
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0122
|
-0,0002
|
-0,0002
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2045
|
0,2055
|
0,205
|
0,1747
|
-0,0010
|
-0,0005
|
0,0298
|
1 швейцарский франк
|
1,8765
|
1,8758
|
1,9134
|
1,7398
|
0,0007
|
-0,0369
|
0,1367
|
1 израильский шекель
|
0,5159
|
0,5211
|
0,5192
|
0,4944
|
-0,0052
|
-0,0033
|
0,0215
|
1 канадский доллар
|
1,3481
|
1,3595
|
1,3328
|
1,2802
|
-0,0114
|
0,0153
|
0,0679
|
1 кувейтский динар
|
5,6196
|
5,6199
|
5,6144
|
5,5504
|
-0,0003
|
0,0052
|
0,0692
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0201
|
0,0202
|
0,0243
|
0,0002
|
0,0001
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1123
|
0,1124
|
0,1128
|
0,0002
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4196
|
0,4209
|
0,4204
|
0,401
|
-0,0013
|
-0,0008
|
0,0186
|
1 мексиканский песо
|
0,0812
|
0,0832
|
0,0842
|
0,089
|
-0,0020
|
-0,0030
|
-0,0078
|
1 молдавская лея
|
0,0977
|
0,0976
|
0,0974
|
0,0952
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0025
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,108
|
0,1092
|
0
|
0,0004
|
-0,0008
|
1 норвежская крона
|
0,1991
|
0,203
|
0,1987
|
0,1814
|
-0,0039
|
0,0004
|
0,0177
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4567
|
0,4595
|
0,4543
|
0,4293
|
-0,0028
|
0,0024
|
0,0274
|
1 сингапурский доллар
|
1,2795
|
1,2898
|
1,2806
|
1,216
|
-0,0103
|
-0,0011
|
0,0635
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,453
|
0
|
0,0001
|
0,0003
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4593
|
2,456
|
2,451
|
2,3213
|
0,0033
|
0,0083
|
0,1380
|
1 тайваньский доллар
|
0,0611
|
0,0612
|
0,0607
|
0,0561
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0050
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1753
|
0
|
-0,0001
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0604
|
0,0693
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0084
|
100 японских иен
|
1,6017
|
1,6051
|
1,6388
|
1,5392
|
-0,0034
|
-0,0371
|
0,0625
|
1 новозеландский доллар
|
1,2496
|
1,2637
|
1,2219
|
1,0741
|
-0,0141
|
0,0277
|
0,1755
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni