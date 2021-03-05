НДЦ Азербайджана назвал объём купонных выплат по облигациям за февраль

БАКУ /Trend/ - В течение февраля 2021 года Национальным депозитарным центром (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента были осуществлены купонные выплаты 61 инвестору на сумму 52,9 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на НДЦ, наибольшие выплаты по облигациям пришлись на министерство финансов Азербайджана. Так, по 10 облигациям были выплачены 52,88 миллиона манатов.

По одной облигации небанковской кредитной организации ЗАО "Embafinance" и факторинговой компании ООО "Ferrum Kapital" были выплачены 13,75 и 26,05 тысячи манатов, соответственно.

Также в НДЦ в качестве платежного агента была осуществлена купонная выплата по одной облигации BTB Bank на сумму 562 маната.

Напомним, что ранее Центробанк ввел регуляторные каникулы в рамках поддержки участников рынка капитала в период пандемии, а также тарифные преференции в поддержку участия эмитентов и инвесторов на рынке капитала. В рамках новых правил тарифы, уплачиваемые компаниями, котирующимися на фондовой бирже, в Национальный депозитарный центр снижены более чем в два раза, а также оптимизированы тарифы, взимаемые с инвесторов Национальным депозитарным центром за регистрацию корпоративных ценных бумаг на вторичном рынке, маркетмейкеров и операций РЕПО.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni