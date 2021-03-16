БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась выдача банковских доверенностей с применением мобильного нотариата.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил на онлайн-брифинге сотрудник Главного Управления регистрации и нотариата министерства юстиции Заур Гасанов.

По его словам, выдача доверенностей стартовала 16 марта, кроме того, запущена новая версия мобильного приложения.

Гражданин, не покидая места жительства, посредством видеозаписи через приложение "Мобильный нотариат" может выдать любому лицу доверенность на представительство в банке.

Гасанов отметил, что приложение работает круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни.

(Автор: Самир Али. Текст: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)