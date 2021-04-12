В Азербайджане созданы офисы для приема поврежденных купюр

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит соответствующие мероприятия в связи с реализацией "политики чистых денег в обращении" и усилением борьбы с подделкой денежных знаков.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк, в ЦБА и его территориальных управлениях (Управление в Нахчыванской Автономной Республике, региональные центры в Гяндже, Билясуваре и Губе, а также Евлахский резервный центр) созданы офисы обслуживания населения с целью приема, экспертизы и замены непригодных денежных знаков, а также ответов на запросы и обращения, связанные с наличными деньгами.

Согласно информации, в административном здании банка создан новый “кассовый офис” по обслуживанию населения. С 13 апреля 2021 года граждане смогут по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00 обращаться по адресу: г. Баку, пр. Бюльбюля, 27 для того, чтобы сдать национальные денежные знаки на экспертизу и обменять поврежденные купюры.

Центробанк отмечает, что по дополнительным вопросам можно обратиться на “горячую линию” по номеру 966.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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