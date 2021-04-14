В Азербайджане размер среднемесячной пенсии вырос почти на 12%

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года размер среднемесячной пенсии в Азербайджане вырос на 11,8%, достигнув на 1 апреля 332 манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Размер среднемесячной пенсии по возрасту достиг 362,3 маната, что больше по сравнению с началом года на 10,7%.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)