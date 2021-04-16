ADİF огласил объем компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету Фонда страхования вкладов (ADIF), вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму 633,85 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ADIF.

Сообщается, что 9,8 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 244,285 миллиона манатов, 5,84 тысячи вкладчиков Amrahbank – свыше 140,4 миллиона манатов, 4,74 тысячи вкладчиков AGBank – свыше 117,1 миллиона манатов, а порядка 4,24 тысячи вкладчиков NBC Bank – в размере свыше 132 миллионов манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank». Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Напомним, что ранее Центральный банк Азербайджана принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков – AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank, и все они были объявлены банкротами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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