В Азербайджане началось исполнение меморандума по повышению страховой грамотности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось исполнение подписанного между Центральным банком Азербайджана (ЦБА), Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) и Бюро обязательного страхования (БОС) меморандума о систематическом и последовательном осуществлении мер по повышению, просвещению и пропаганде страховой грамотности.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на АСА, компания SIAR Research and Consulting Group, ставшая победителем тендера в феврале текущего года, представила сторонам меморандума результаты предварительного опроса.

Согласно заявлению ассоциации, респондентами опроса стали жители и субъекты бизнеса Баку и 12 региональных городов Азербайджана в возрасте от 18 до 65 лет. По общим результатам опроса, нейтральной позиции в ответах респондентов не наблюдалось – население и субъекты бизнеса отдавали предпочтение более точным ответам. В ассоциации отмечают, что это, в свою очередь, создает основу для более эффективной реализации направлений, определенных в меморандуме.

Отметим, что соответствующий меморандум между ЦБА, АСА и БОС был подписан 21 июля 2020 года. Основным направлением меморандума является систематическая и последовательная реализация мер по повышению, просвещению и пропаганде страховой грамотности в Азербайджане.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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