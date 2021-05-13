Биткоин снижается более чем на 15%

Биткоин в ходе торговой сессии снизился на 15,29%, до $46,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk на 04:04 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 03:51, курс биткоина находился на уровне $51,1 тыс. за штуку.