Индексы Нью-Йоркской биржи 14 мая уверенно росли после падения в начале недели

Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка в пятницу оказались в плюсе по итогам торгов после резкого падения в начале недели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 359,3 пункта (1,06%), до отметки 34 380,75. Индекс S&P 500 набрал 61,24 пункта (1,49%) и оказался на отметке 4 173,74 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 304,99 пункта (2,32%), до отметки 13 429,98.

Таким образом, было частично отыграно резкое снижение, наблюдавшееся на биржах в начале недели. Тогда в течение торговой сессии индексы падали на 2-2,5%, что стало наиболее резким их снижением за период с февраля текущего года.

К 16:12 по времени Восточного побережья США (00:12 GMT+4) цена поставок нефти марки WTI в июне выросла на $1,6 (2,51%), до $65,39.