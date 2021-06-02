Азербайджан в числе стран, стремительно расширяющих систему бесконтактной оплаты проезда - Visa
БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число стран, которые стремительно расширяют систему бесконтактной оплаты проезда в транспорте.
Как сообщает в среду Trend, об этом на церемонии запуска системы бесконтактной оплаты проезда с помощью платежных банковских карт в партнерстве с "Азербайджанскими железными дорогами", Центральным банком и Международным банком Азербайджана сказала региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош.
По ее словам, в то время, когда пассажиропоток начал расти, но все еще значительно отстает от уровня, предшествующего началу пандемии, города и транспортные операторы по всему миру ищут способы предоставить жителям безопасные, надежные и эффективные транспортные услуги.
Было отмечено, что использование бесконтактных платежей в транспорте выросло на 187 процентов по всему миру, и в настоящее время Visa создает и расширяет решения для бесконтактных платежей в сотрудничестве с 500 городами.
"Мы гордимся тем, что Азербайджан входит в число стран, расширяющих систему бесконтактной оплаты проезда", - сказала Кристина Дорош.
Ранее региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона отметила, что одним из наиболее важных трендов платежной индустрии для организации являются проекты, направленные на развитие сферы применения бесконтактных платежей, и в период коронавирусного кризиса бесконтактные платежи стали особенно актуальными, так как эта технология позволяет ускорить процесс оплаты.
(Автор: Зейни Джафаров)
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