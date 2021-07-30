Глава ЦБ Азербайджана о возможности профицита в счете текущих операций платежного баланса

БАКУ /Trend/ - В счете текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2021 года может образоваться профицит.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции сказал глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, профицит счета текущих операций платежного баланса достигнет 3,1 миллиарда долларов при условии того, что средняя цена на нефть составит 65 долларов за баррель.

По словам главы ЦБ, этот показатель будет свидетельствовать о соотношении баланса счета текущих операций к ВВП на уровне 6,5 процента.

"Помимо роста цен на нефть, ненефтяной экспорт также положительно влияет на платежный баланс. Денежная база в Азербайджане с начала года выросла на 5,6 процента", - сказал Рустамов.

В апрельском выпуске отчета Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook соотношение баланса счета текущих операций к ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозировалось на уровне 1,1 процента, в 2022 году - 0,5 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)