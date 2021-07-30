Прибыль банковского сектора Азербайджана превысила 300 млн манатов - гендиректор ЦБ
БАКУ /Trend/ - Суммарная прибыль банковского сектора Азербайджана в первом полугодии 2021 года составила порядка 366 миллионов манатов.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев.
По его словам, из 26 функционирующих в Азербайджане банков четыре завершили второй квартал с убытком.
Чистая прибыль остальных 22 банков составила 372 миллиона манатов, отметил он.
"Операционная прибыль местных банков превысила 500 миллионов манатов. В целом же банки, завершившие второй квартал с убытком, считаются устойчивыми, а их показатель убытков не создает риски для банковского сектора", - сказал Алиев.
Ранее сообщалось, что второй квартал 2021 года с чистым убытком завершили бакинский филиал Национального банка Пакистана, Yapi Kredi Bank, Bank Avrasiya и Access Bank.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
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