Прибыль банковского сектора Азербайджана превысила 300 млн манатов - гендиректор ЦБ

БАКУ /Trend/ - Суммарная прибыль банковского сектора Азербайджана в первом полугодии 2021 года составила порядка 366 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев.

По его словам, из 26 функционирующих в Азербайджане банков четыре завершили второй квартал с убытком.

Чистая прибыль остальных 22 банков составила 372 миллиона манатов, отметил он.

"Операционная прибыль местных банков превысила 500 миллионов манатов. В целом же банки, завершившие второй квартал с убытком, считаются устойчивыми, а их показатель убытков не создает риски для банковского сектора", - сказал Алиев.

Ранее сообщалось, что второй квартал 2021 года с чистым убытком завершили бакинский филиал Национального банка Пакистана, Yapi Kredi Bank, Bank Avrasiya и Access Bank.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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