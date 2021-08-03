США начали принимать "дополнительные чрезвычайные меры" из-за превышения лимита госдолга

Финансы 3 августа 2021 02:56 (UTC+04:00)
США начали принимать "дополнительные чрезвычайные меры" из-за превышения лимита госдолга

Министерство финансов США начало задействовать "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится письме руководителя ведомства Джанет Йеллен, направленном лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США.

Глава Минфина напомнила о том, что в предыдущем письме от 23 июля предупреждала законодателей о том, что "начиная с 1 августа уровень задолженности США достигнет законодательно установленной максимальной величины".

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