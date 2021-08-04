Еще одна страховая компания в Азербайджане получила право работать по системе "Зеленая карта"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания - ОАО "A-Qroup" включена в реестр страховщиков, имеющих право на осуществление деятельности в рамках системы "Зеленая карта".

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Бюро по обязательному страхованию Азербайджана.

После включения ОАО "A-Qroup" в реестр все функционирующие в Азербайджане страховые компании по non-life-страхованию имеют право осуществлять деятельность по этому виду.

Таким образом, число страховых компаний в Азербайджане, имеющих право на деятельность в рамках системы "Зеленая карта", достигло 14.

Страховщиками - участниками Бюро обязательного страхования в рамках системы "Зеленая карта" до настоящего времени являлись страховые компании Ata Sıgorta, Ateshgah Sıgorta, Azerbaycan Senaye Sıgorta, AzSıgorta, Государственная коммерческая страховая компания Азербайджана, Bakı Sıgorta, Gunay Sıgorta, Silk Way Insurance, Meqa Sıgorta, Naxchivan Sıgorta, Pasha Sıgorta, Qala Sıgorta и Xalq Sıgorta.

Международная система страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" функционирует с 1951 года. Основная ее цель - урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны, где произошло происшествие. Согласно соглашению "О зеленой карте", страховой полис по автогражданской ответственности (ОСАГО), выданный в любой стране-участнице соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся членом этого соглашения.

Национальные бюро "Зеленой карты" входят в единую организацию - Совет страховых бюро со штаб-квартирой в Брюсселе, который действует под эгидой Рабочей группы по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транспорту Экономической комиссии ООН для Европы.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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