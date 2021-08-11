В Казахстане отмечено снижение индекса деловой активности

БАКУ /Trend/ - По результатам полученных оценок индекс деловой активности в июле снизился, составив 50,8 (в июне – 51,6) в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

На индекс повлияло снижение показателя в секторе услуг до 51,1 (в июне – 52,7), что обусловлено ухудшением деловой активности из-за карантинных ограничений, сокращением количества новых заказов и увеличением сроков поставок. Тем не менее, показатель в строительстве увеличился до 50,1 (в июне – 47,6), а в промышленности практически не изменился, составив 50,5 (в июне – 50,4).

В разрезе регионов в июле отмечено улучшение деловой активности в 10 регионах, ухудшение – в 7. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Туркестанской (58,8) и Акмолинской (57,8) областях, низкий – в Восточно-Казахстанской области (40,8).

В июле 2021 года респонденты отмечают ухудшение условий ведения бизнеса в стране. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий составил 0,5 (в июне – 4,7), что связано с возобновлением ограничительных мер вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане. Предприятия положительно оценили спрос на продукцию/услуги, доступ к коммуникациям и финансам/кредитам. Отрицательные оценки получили вопросы защиты бизнеса и налоговая нагрузка.

Неизменным остался оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 21,1 (в июне – 21,2). В результате индекс бизнес-климата по экономике снизился до 10,5 (в июне – 12,8).

В июле 2021 года в опросе приняло участие 461 предприятие: в строительстве – 67, промышленности – 175, услугах – 219.