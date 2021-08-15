Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос в I полугодии

БАКУ /Trend/ - Сборы по добровольным видам страхования в Азербайджане по итогам первого полугодия 2021 года превысили 304,5 миллиона манатов, что на 30 миллионов манатов, или 11 процентов, больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили Trend в Центробанке Азербайджана (ЦБА), который является регулятором страхового рынка, доля добровольного life-страхования в сборах по добровольному страхованию превысила 52 процента и составила 158,68 миллиона манатов.

В life-страховании значительную долю (88,6 процента) заняло накопительное страхование жизни, сборы по которому превысили 140 миллионов манатов, что на 25,5 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

В первом полугодии страховщики Азербайджана осуществили выплаты по добровольным видам страхования на сумму 183,66 миллиона манатов, что в 1,2 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Указанный рост был достигнут в основном за счет крупных выплат по life-страхованию, размер которых в годовом исчислении вырос более чем на 28 процентов, превысив 139,5 миллиона манатов.

Напомним, что рынок life-страхования в Азербайджане действует с 2011 года. Лицензиями на оказание услуг по страхованию жизни обладают пять компаний: PASHA Life, Ateshgah Life, Qala Life, Xalq Life и Mega Life Insurance.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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