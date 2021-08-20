В банках Азербайджана выросло число клиентских счетов
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Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по COVID-19 - Шахмар Мовсумов
Омбудсмен Азербайджана направила международным организациям II часть отчета о политике ненависти Армении к азербайджанцам
ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards
Начало восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана – важное событие для Южного Кавказа – британский политик
Долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Захарова
Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум, направленный на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС
В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов