Узбекнефтегаз планирует выпустить свои первые еврооблигации этой осенью

БАКУ/Trend/-В октябре 2021 года акционерное общество Узбекистана “Узбекнефтегаз” планирует дебютный выпуск еврооблигаций, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Все данные 23 дочерних предприятий “Узбекнефтегаза” за первое полугодие 2020 и 2021 годов уже отработаны, а также подготовлен предварительный проект документа.

Аудит финансовой отчетности предприятия будет проводить Ernst & Young.

Консолидированная финансовая отчетность, составленная за 1 полугодие 2021 года и аудиторское заключение по данному отчету, широко используются АО «“Узбекнефтегаз” в сотрудничестве с международными рейтинговыми агентствами, финансовыми и юридическими консультантами для получения корпоративного кредитного рейтинга, эмиссии собственных еврооблигаций на международных фондовых биржах и внедрения корпоративного управления на основе международных стандартов.

Отметим, что АО “Узбекнефтегаз”входит в список предприятий, акции которых планировалось вывести на биржу в 2021-2023 годах. Компания уже осуществляет подготовку к IPO. Акции организации будут включены в биржевой котировальный лист Республиканской фондовой биржы «Тошкент». На данный момент бумаги компании торгуются на внебиржевой платформе Elsis-Savdo.

(Автор Фахри Вакилов, Редактор:

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