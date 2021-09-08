Курс продажи доллара в коммерческих банках Узбекистана повысился

БАКУ/Trend/ - В коммерческих банках Узбекистана вновь повысились курсы покупки и продажи валюты США, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк страны.

С 8 сентября курс покупки доллара в банках составляет 10 630 – 10 690 сумов, а курс продажи — 10 740 – 10 750 сумов.

Ниже приводим список некоторых банков, которые уже установили новый курс доллара:

• Hamkor bank: покупка – 10 680, продажа – 10 750;

• Ravnaq bank: покупка – 10 680, продажа – 10 750;

• Ipak Yo’li bank: покупка – 10 660, продажа – 10 740;

• Алока банк: покупка – 10 690, продажа – 10 750;

• Kapital bank: покупка – 10 690, продажа – 10 750.

Напомним, официальный курс доллара ЦБ (с 8 сентября) составляет 10 695,23 сумов.