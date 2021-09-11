В Азербайджане значительно выросло кредитование сферы строительства

БАКУ /Trend/ - На начало августа 2021 года кредитование строительного сектора в Азербайджане выросло на 342,7 миллиона манатов, или 80 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 771,5 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), на начало августа прошлого года кредитование сферы строительства составило 428,8 миллиона манатов, или 2,9 процента от общего кредитования реального сектора экономики.

На начало августа 2021 года краткосрочные кредиты в этом секторе составили 180,3 миллиона манатов, из которых на займы в нацвалюте пришлись 111,4 миллиона манатов, а в инвалюте - 69 миллионов в манатном эквиваленте.

Долгосрочные кредиты составили 324,9 миллиона манатов, из которых на займы в нацвалюте пришлись 191,2 миллиона манатов, в инвалюте – 133,7 миллиона в манатном эквиваленте.

Удельный вес сферы строительства в кредитовании реального сектора составил пять процентов, что на 2,1 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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