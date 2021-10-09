Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 сентября 1,7 04 октября 1,7 28 сентября 1,7 05 октября 1,7 29 сентября 1,7 06 октября 1,7 30 сентября 1,7 07 октября 1,7 01 октября 1,7 08 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0071 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9681 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0135 маната (0,68 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 27 сентября 1,9932 04 октября 1,9711 28 сентября 1,9881 05 октября 1.9716 29 сентября 1,9863 06 октября 1,9694 30 сентября 1,9724 07 октября 1,9646 01 октября 1,9682 08 октября 1,9640 Средний курс за неделю 1,9816 Средний курс за неделю 1,9681

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей остался без изменений - 0,0234 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 сентября 0,0234 04 октября 0,0233 28 сентября 0,0235 05 октября 0,0234 29 сентября 0,0234 06 октября 0,0234 30 сентября 0,0234 07 октября 0,0235 01 октября 0,0233 08 октября 0,0237 Средний курс за неделю 0,0234 Средний курс за неделю 0,0234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1916 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0001 маната (0,05 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 сентября 0,1917 04 октября 0,1918 28 сентября 0,1927 05 октября 0,1920 29 сентября 0,1914 06 октября 0,1913 30 сентября 0,1906 07 октября 0,1917 01 октября 0,1912 08 октября 0,1914 Средний курс за неделю 0,1915 Средний курс за неделю 0,1916

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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