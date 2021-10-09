Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
27 сентября
|
1,7
|
04 октября
|
1,7
|
28 сентября
|
1,7
|
05 октября
|
1,7
|
29 сентября
|
1,7
|
06 октября
|
1,7
|
30 сентября
|
1,7
|
07 октября
|
1,7
|
01 октября
|
1,7
|
08 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0071 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9681 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0135 маната (0,68 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
27 сентября
|
1,9932
|
04 октября
|
1,9711
|
28 сентября
|
1,9881
|
05 октября
|
1.9716
|
29 сентября
|
1,9863
|
06 октября
|
1,9694
|
30 сентября
|
1,9724
|
07 октября
|
1,9646
|
01 октября
|
1,9682
|
08 октября
|
1,9640
|
Средний курс за неделю
|
1,9816
|
Средний курс за неделю
|
1,9681
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей остался без изменений - 0,0234 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
27 сентября
|
0,0234
|
04 октября
|
0,0233
|
28 сентября
|
0,0235
|
05 октября
|
0,0234
|
29 сентября
|
0,0234
|
06 октября
|
0,0234
|
30 сентября
|
0,0234
|
07 октября
|
0,0235
|
01 октября
|
0,0233
|
08 октября
|
0,0237
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1916 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0001 маната (0,05 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
27 сентября
|
0,1917
|
04 октября
|
0,1918
|
28 сентября
|
0,1927
|
05 октября
|
0,1920
|
29 сентября
|
0,1914
|
06 октября
|
0,1913
|
30 сентября
|
0,1906
|
07 октября
|
0,1917
|
01 октября
|
0,1912
|
08 октября
|
0,1914
|
Средний курс за неделю
|
0,1915
|
Средний курс за неделю
|
0,1916
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev