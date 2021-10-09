Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы 9 октября 2021 09:26 (UTC+04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

27 сентября

1,7

04 октября

1,7

28 сентября

1,7

05 октября

1,7

29 сентября

1,7

06 октября

1,7

30 сентября

1,7

07 октября

1,7

01 октября

1,7

08 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0071 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9681 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0135 маната (0,68 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

27 сентября

1,9932

04 октября

1,9711

28 сентября

1,9881

05 октября

1.9716

29 сентября

1,9863

06 октября

1,9694

30 сентября

1,9724

07 октября

1,9646

01 октября

1,9682

08 октября

1,9640

Средний курс за неделю

1,9816

Средний курс за неделю

1,9681

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей остался без изменений - 0,0234 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

27 сентября

0,0234

04 октября

0,0233

28 сентября

0,0235

05 октября

0,0234

29 сентября

0,0234

06 октября

0,0234

30 сентября

0,0234

07 октября

0,0235

01 октября

0,0233

08 октября

0,0237

Средний курс за неделю

0,0234

Средний курс за неделю

0,0234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1916 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0001 маната (0,05 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

27 сентября

0,1917

04 октября

0,1918

28 сентября

0,1927

05 октября

0,1920

29 сентября

0,1914

06 октября

0,1913

30 сентября

0,1906

07 октября

0,1917

01 октября

0,1912

08 октября

0,1914

Средний курс за неделю

0,1915

Средний курс за неделю

0,1916

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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