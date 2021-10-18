Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 04 октября 1,7 11 октября 1,7 05 октября 1,7 12 октября 1,7 06 октября 1,7 13 октября 1,7 07 октября 1,7 14 октября 1,7 08 октября 1,7 15 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0064 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9680 маната за евро, средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0001 маната, или 0,005 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 04 октября 1,9711 11 октября 1,9672 05 октября 1.9716 12 октября 1.9649 06 октября 1,9694 13 октября 1,9637 07 октября 1,9646 14 октября 1,9706 08 октября 1,9640 15 октября 1,9736 Средний курс за неделю 1,9681 Средний курс за неделю 1,9680

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей вырос на 0,0003 маната, или 1,26 процента и составил 0,0237 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 04 октября 0,0233 11 октября 0,0237 05 октября 0,0234 12 октября 0,0237 06 октября 0,0234 13 октября 0,0237 07 октября 0,0235 14 октября 0,0236 08 октября 0,0237 15 октября 0,0238 Средний курс за неделю 0,0234 Средний курс за неделю 0,0237

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0048 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1875 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0071 маната (2,13 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 04 октября 0,1918 11 октября 0,1897 05 октября 0,1920 12 октября 0,1889 06 октября 0,1913 13 октября 0,1881 07 октября 0,1917 14 октября 0,1860 08 октября 0,1914 15 октября 0,1849 Средний курс за неделю 0,1916 Средний курс за неделю 0,1875

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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