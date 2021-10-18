Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
04 октября
|
1,7
|
11 октября
|
1,7
|
05 октября
|
1,7
|
12 октября
|
1,7
|
06 октября
|
1,7
|
13 октября
|
1,7
|
07 октября
|
1,7
|
14 октября
|
1,7
|
08 октября
|
1,7
|
15 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0064 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9680 маната за евро, средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0001 маната, или 0,005 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
04 октября
|
1,9711
|
11 октября
|
1,9672
|
05 октября
|
1.9716
|
12 октября
|
1.9649
|
06 октября
|
1,9694
|
13 октября
|
1,9637
|
07 октября
|
1,9646
|
14 октября
|
1,9706
|
08 октября
|
1,9640
|
15 октября
|
1,9736
|
Средний курс за неделю
|
1,9681
|
Средний курс за неделю
|
1,9680
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей вырос на 0,0003 маната, или 1,26 процента и составил 0,0237 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
04 октября
|
0,0233
|
11 октября
|
0,0237
|
05 октября
|
0,0234
|
12 октября
|
0,0237
|
06 октября
|
0,0234
|
13 октября
|
0,0237
|
07 октября
|
0,0235
|
14 октября
|
0,0236
|
08 октября
|
0,0237
|
15 октября
|
0,0238
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
|
Средний курс за неделю
|
0,0237
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0048 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1875 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0071 маната (2,13 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
04 октября
|
0,1918
|
11 октября
|
0,1897
|
05 октября
|
0,1920
|
12 октября
|
0,1889
|
06 октября
|
0,1913
|
13 октября
|
0,1881
|
07 октября
|
0,1917
|
14 октября
|
0,1860
|
08 октября
|
0,1914
|
15 октября
|
0,1849
|
Средний курс за неделю
|
0,1916
|
Средний курс за неделю
|
0,1875
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Twitter: agdzhaev