Нидерландский банк развития открыт к рассмотрению новых инвествозможностей в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Нидерландский банк развития предпринимательства (FMO) всегда открыт к рассмотрению новых инвестиционных возможностей в Узбекистане. Об этом сказал Trend в пятницу представитель FMO.

"В наши задачи входит инвестирование в частные учреждения в Узбекистане. Мы хотим играть активную роль в развитии финансового сектора страны", - сказал он.

Как сообщал Trend ранее, FMO предоставит кредит узбекскому "Хамкорбанку" в размере 100 миллионов долларов для поддержки женского и молодежного предпринимательства.

"Хамкорбанк" является одним из клиентов FMO в Узбекистане.

"FMO сотрудничает с "Хамкорбанком" с 2012 года, когда мы стали его кредитором и акционером. Благодаря нашим инвестициям в местных партнеров, таких как "Хамкорбанк", мы стремимся поддержать нашу стратегию развития в стране", - сказал представитель FMO.

К примеру, новая основная кредитная линия на 100 миллионов долларов состоит из гарантированной кредитной линии на 50 миллионов долларов и свободной кредитной линии на 50 миллионов долларов. Кредит может быть использован как в местной валюте, так и в долларах США.

Поступления от ссуды используются "Хамкорбанком" для финансирования проектов, поддерживающих сокращение неравенства (микроклиенты, женское и молодежное предпринимательство, сельское хозяйство, МСП) и отвечающих критериям "зеленых проектов". Все это способствует достижению целей FMO в области развития, сказал представитель FMO.

"В настоящее время мы обсуждаем некоторые из них с перспективными узбекскими банками", - сказал он.

FMO с 2012 года является стабильным инвестором в частный сектор Узбекистана.

"Наши денежные вложения обеспечивают капитал и стабильное финансирование, что укрепляет финансовый профиль наших клиентов. Это также помогает им в реализации их бизнес-стратегии", - сказал представитель FMO.

Он добавил, что банк поддерживает узбекских клиентов, оказывая также целевую техническую помощь в таких областях, как управление экологическими и социальными рисками и корпоративное управление посредством внутренней и внешней поддержки.

(Автор: Фахри Вакилов)

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