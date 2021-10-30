Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
18 октября
|
1,7
|
25 октября
|
1,7
|
19 октября
|
1,7
|
26 октября
|
1,7
|
20 октября
|
1,7
|
27 октября
|
1,7
|
21 октября
|
1,7
|
28 октября
|
1,7
|
22 октября
|
1,7
|
29 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0021 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9769 маната за евро, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0007 маната, или 0,035 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
18 октября
|
1,9689
|
25 октября
|
1,9826
|
19 октября
|
1,9811
|
26 октября
|
1,9719
|
20 октября
|
1,9803
|
27 октября
|
1,9727
|
21 октября
|
1,9813
|
28 октября
|
1,973
|
22 октября
|
1,9768
|
29 октября
|
1,9847
|
Средний курс за неделю
|
1,9776
|
Средний курс за неделю
|
1,9769
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей вырос на 0,0003 маната, или 1,25 процента и составил 0,0242 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
18 октября
|
0,0239
|
25 октября
|
0,0242
|
19 октября
|
0,0239
|
26 октября
|
0,0244
|
20 октября
|
0,024
|
27 октября
|
0,0245
|
21 октября
|
0,024
|
28 октября
|
0,0241
|
22 октября
|
0,0239
|
29 октября
|
0,0242
|
Средний курс за неделю
|
0,0239
|
Средний курс за неделю
|
0,0242
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0037 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1773 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0047 маната (2,58 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
18 октября
|
0,1834
|
25 октября
|
0,1747
|
19 октября
|
0,1817
|
26 октября
|
0,177
|
20 октября
|
0,1828
|
27 октября
|
0,1781
|
21 октября
|
0,1839
|
28 октября
|
0,1787
|
22 октября
|
0,1784
|
29 октября
|
0,1784
|
Средний курс за неделю
|
0,1820
|
Средний курс за неделю
|
0,1773
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev