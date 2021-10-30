Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 18 октября 1,7 25 октября 1,7 19 октября 1,7 26 октября 1,7 20 октября 1,7 27 октября 1,7 21 октября 1,7 28 октября 1,7 22 октября 1,7 29 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0021 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9769 маната за евро, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0007 маната, или 0,035 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 18 октября 1,9689 25 октября 1,9826 19 октября 1,9811 26 октября 1,9719 20 октября 1,9803 27 октября 1,9727 21 октября 1,9813 28 октября 1,973 22 октября 1,9768 29 октября 1,9847 Средний курс за неделю 1,9776 Средний курс за неделю 1,9769

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей вырос на 0,0003 маната, или 1,25 процента и составил 0,0242 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 18 октября 0,0239 25 октября 0,0242 19 октября 0,0239 26 октября 0,0244 20 октября 0,024 27 октября 0,0245 21 октября 0,024 28 октября 0,0241 22 октября 0,0239 29 октября 0,0242 Средний курс за неделю 0,0239 Средний курс за неделю 0,0242

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0037 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1773 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0047 маната (2,58 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 18 октября 0,1834 25 октября 0,1747 19 октября 0,1817 26 октября 0,177 20 октября 0,1828 27 октября 0,1781 21 октября 0,1839 28 октября 0,1787 22 октября 0,1784 29 октября 0,1784 Средний курс за неделю 0,1820 Средний курс за неделю 0,1773

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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