Обзор валютного рынка Азербайджана за первую неделю ноября
БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает во вторник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 октября
|
1,7
|
01 ноября
|
1,7
|
26 октября
|
1,7
|
02 ноября
|
1,7
|
27 октября
|
1,7
|
03 ноября
|
1,7
|
28 октября
|
1,7
|
04 ноября
|
1,7
|
29 октября
|
1,7
|
05 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам первой недели ноября официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений и составил 1,9769 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 октября
|
1,9826
|
01 ноября
|
1,9632
|
26 октября
|
1,9719
|
02 ноября
|
1,9725
|
27 октября
|
1,9727
|
03 ноября
|
1,9691
|
28 октября
|
1,9730
|
04 ноября
|
1,9712
|
29 октября
|
1,9847
|
05 ноября
|
1,9638
|
Средний курс за неделю
|
1,9769
|
Средний курс за неделю
|
1,9679
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей понизился на 0,0005 маната, или 2,06 процента и составил 0,0237 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 октября
|
0,0242
|
01 ноября
|
0,0239
|
26 октября
|
0,0244
|
02 ноября
|
0,0237
|
27 октября
|
0,0245
|
03 ноября
|
0,0237
|
28 октября
|
0,0241
|
04 ноября
|
0,0237
|
29 октября
|
0,0242
|
05 ноября
|
0,0237
|
Средний курс за неделю
|
0,0242
|
Средний курс за неделю
|
0,0237
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0020 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1766 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0007 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 октября
|
0,1747
|
01 ноября
|
0,1771
|
26 октября
|
0,177
|
02 ноября
|
0,178
|
27 октября
|
0,1781
|
03 ноября
|
0,1769
|
28 октября
|
0,1787
|
04 ноября
|
0,1762
|
29 октября
|
0,1784
|
05 ноября
|
0,1751
|
Средний курс за неделю
|
0,1773
|
Средний курс за неделю
|
0,1766
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev