Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
Нерабочий день
|
1,7
|
15 ноября
|
1,7
|
Нерабочий день
|
1,7
|
16 ноября
|
1,7
|
10 ноября
|
1,7
|
17 ноября
|
1,7
|
11 ноября
|
1,7
|
18 ноября
|
1,7
|
12 ноября
|
1,7
|
19 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0174 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0229 маната и составил 1,9319 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
Нерабочий день
|
-
|
15 ноября
|
1,9479
|
Нерабочий день
|
-
|
16 ноября
|
1,9349
|
10 ноября
|
1,9693
|
17 ноября
|
1,9205
|
11 ноября
|
1,9505
|
18 ноября
|
1,9257
|
12 ноября
|
1,9447
|
19 ноября
|
1,9305
|
Средний курс за неделю
|
1,9548
|
Средний курс за неделю
|
1,9319
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей понизился на 0,0005 маната и составил 0,0233 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
Нерабочий день
|
-
|
15 ноября
|
0,0234
|
Нерабочий день
|
-
|
16 ноября
|
0,0235
|
10 ноября
|
0,024
|
17 ноября
|
0,0232
|
11 ноября
|
0,0239
|
18 ноября
|
0,0234
|
12 ноября
|
0,0237
|
19 ноября
|
0,0233
|
Средний курс за неделю
|
0,0238
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0164 маната. Средневзвешенный курс составил 0,162 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0104 маната (6,03 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
Нерабочий день
|
-
|
15 ноября
|
0,1692
|
Нерабочий день
|
-
|
16 ноября
|
0,1686
|
10 ноября
|
0,1745
|
17 ноября
|
0,1631
|
11 ноября
|
0,1722
|
18 ноября
|
0,1565
|
12 ноября
|
0,1705
|
19 ноября
|
0,1528
|
Средний курс за неделю
|
0,1724
|
Средний курс за неделю
|
0,162
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev