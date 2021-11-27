Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
16 ноября
|
1,7
|
23 ноября
|
1,7
|
17 ноября
|
1,7
|
24 ноября
|
1,7
|
18 ноября
|
1,7
|
25 ноября
|
1,7
|
19 ноября
|
1,7
|
26 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,1907 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0216 маната и составил 1,9103 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 ноября
|
1,9479
|
22 ноября
|
1,9169
|
16 ноября
|
1,9349
|
23 ноября
|
1,9100
|
17 ноября
|
1,9205
|
24 ноября
|
1,9105
|
18 ноября
|
1,9257
|
25 ноября
|
1,9065
|
19 ноября
|
1,9305
|
26 ноября
|
1,9076
|
Средний курс за неделю
|
1,9319
|
Средний курс за неделю
|
1,9103
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната по сравнению с прошлой неделей и составил 0,0228 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 ноября
|
0,0234
|
22 ноября
|
0,0232
|
16 ноября
|
0,0235
|
23 ноября
|
0,0227
|
17 ноября
|
0,0232
|
24 ноября
|
0,0229
|
18 ноября
|
0,0234
|
25 ноября
|
0,0227
|
19 ноября
|
0,0233
|
26 ноября
|
0,0225
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
|
Средний курс за неделю
|
0,0228
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0114 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1434 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0186 маната (11,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 ноября
|
0,1692
|
22 ноября
|
0,1521
|
16 ноября
|
0,1686
|
23 ноября
|
0,1489
|
17 ноября
|
0,1631
|
24 ноября
|
0,1334
|
18 ноября
|
0,1565
|
25 ноября
|
0,1421
|
19 ноября
|
0,1528
|
26 ноября
|
0,1407
|
Средний курс за неделю
|
0,162
|
Средний курс за неделю
|
0,1434
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev