Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 ноября 1,7 22 ноября 1,7 16 ноября 1,7 23 ноября 1,7 17 ноября 1,7 24 ноября 1,7 18 ноября 1,7 25 ноября 1,7 19 ноября 1,7 26 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,1907 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0216 маната и составил 1,9103 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 ноября 1,9479 22 ноября 1,9169 16 ноября 1,9349 23 ноября 1,9100 17 ноября 1,9205 24 ноября 1,9105 18 ноября 1,9257 25 ноября 1,9065 19 ноября 1,9305 26 ноября 1,9076 Средний курс за неделю 1,9319 Средний курс за неделю 1,9103

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната по сравнению с прошлой неделей и составил 0,0228 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 ноября 0,0234 22 ноября 0,0232 16 ноября 0,0235 23 ноября 0,0227 17 ноября 0,0232 24 ноября 0,0229 18 ноября 0,0234 25 ноября 0,0227 19 ноября 0,0233 26 ноября 0,0225 Средний курс за неделю 0,0233 Средний курс за неделю 0,0228

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0114 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1434 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0186 маната (11,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 15 ноября 0,1692 22 ноября 0,1521 16 ноября 0,1686 23 ноября 0,1489 17 ноября 0,1631 24 ноября 0,1334 18 ноября 0,1565 25 ноября 0,1421 19 ноября 0,1528 26 ноября 0,1407 Средний курс за неделю 0,162 Средний курс за неделю 0,1434

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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