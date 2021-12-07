Экспорт ненефтяных продуктов в Азербайджане достигнет рекордного уровня - министр

БАКУ /Trend/ - Согласно обновленным прогнозам, экспорт ненефтяных продуктов в Азербайджане в этом году, достигнув рекордного уровня, превысит 2,6 миллиарда долларов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

«В соответствии с нашими приоритетами устойчивого развития мы продолжаем усилия по диверсификации экономики и повышению прозрачности», - отмечает министр.

(Автор: Назрин Исрафилова)