Экспорт ненефтяных продуктов в Азербайджане достигнет рекордного уровня - министр
БАКУ /Trend/ - Согласно обновленным прогнозам, экспорт ненефтяных продуктов в Азербайджане в этом году, достигнув рекордного уровня, превысит 2,6 миллиарда долларов.
Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
«В соответствии с нашими приоритетами устойчивого развития мы продолжаем усилия по диверсификации экономики и повышению прозрачности», - отмечает министр.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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