MasterCard планирует расширить в регионах Азербайджана возможности безналичной оплаты проезда на общественном транспорте - Эрдем Чакар

БАКУ /Trend/ - MasterCard планирует расширить в регионах Азербайджана возможности для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар на V Международном банковском форуме в Баку.

«Одним из драйверов роста безналичных платежей в Азербайджане стало внедрение системы оплаты проезда на общественном транспорте с помощью банковских карт. Безналичные платежи внедряются для того, чтобы пассажиры могли быстро и легко оплатить проезд. Кроме того, в 2020 году в 25 автобусах в городе Шамахы мы запустили пилотный проект по безналичной оплате проезда. Он способствовал полному переходу на безналичный расчет в этой сфере. Сегодня в общественном транспорте Шамахы осуществляется более четырех тысяч безналичных платежей за проезд», - сказал Чакар.

Представитель MasterCard также выразил надежду на внедрение в ближайшее время в Азербайджане открытого банкинга.

«Такая модель уже реализована в Турции, и я не сомневаюсь в том, что в Азербайджане мы тоже сможем достичь этой цели», - отметил Чакар.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)