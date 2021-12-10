Азербайджанская нефть подешевела

Финансы 10 декабря 2021 11:47 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 декабря понизилась на 0,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 76,83 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,38 доллара и составила 76,03 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,53 доллара - до 72,37 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 декабря снизилась на 0,49 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,25 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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