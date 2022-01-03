Обнародован объем денежных переводов из Казахстана в Азербайджан

Финансы 3 января 2022 10:08 (UTC+04:00)
Обнародован объем денежных переводов из Казахстана в Азербайджан
Министерство иностранных дел Азербайджана объявляет открытый тендер
Министерство иностранных дел Азербайджана объявляет открытый тендер
Государственный нефтяной фонд Азербайджана объявляет открытые тендеры
Государственный нефтяной фонд Азербайджана объявляет открытые тендеры
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