Названо число азербайджанских туристов, посетивших Украину в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Украину посетили 48 тысяч туристов из Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по развитию туризма Украины.

По данным агентства, количество иностранцев, пересекших границу Украины в прошлом году, выросло на 26,3 процента по сравнению с 2020 годом - до около 4,27 миллиона ​​человек.

Больше всего туристов в Украину в 2021 году прибыло из Молдовы - 1,05 миллиона человек, России - 519 тысяч, Польши - 311 тысяч, Беларуси - 273 тысячи, Румынии - 264 тысячи, Турции - 247 тысяч, Венгрии - 227 тысяч, Германии - 154 тысячи, Израиля - 133 тысячи и США - 103 тысячи человек.

Также в прошлом году границу Украины пересекли 14,7 миллиона украинцев.

В 2021 году Польшу посетили 4,49 миллиона украинцев, Турцию - 2,05 миллиона, Венгрию - 1,72 миллиона и Египет - 1,46 миллиона, говорится в сообщении агентства.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)