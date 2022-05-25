Недвижимое имущество азербайджанского Bank Standard выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Шестого июня на торги в Прикаспийском специализированном аукционном центре в Баку будет выставлено недвижимое имущество ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется жилое помещение площадью 45 квадратных метров, расположенное по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 97. Его стартовая цена составит 360 тысяч манатов.

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут предоставить необходимые документы по адресу: Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 89.

Телефоны для дополнительной информации: (+99412) 511-00-94, (+99470) 311-00-94.