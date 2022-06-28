Имущество азербайджанского Bank Standard выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 20 июля на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется имущественный комплекс площадью 1034,83 квадратных метра, расположенный по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, ул. Рашида Бейбутова, переулок 1. Его стартовая цена составит 730 тысяч манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.